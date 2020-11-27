الهند تنتج 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي

شفق نيوز/ أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، عن اتفاقه مع شركة تصنيع الأدوية الهندية "Hetero" لإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا في الهند من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي، أول لقاح يتم تسجيله في العالم.

ووفقا لبيان نشر على الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك V"، توصل صندوق الاستثمار المباشر الروسي "هيتيرو"، واحدة من أكبر شركات صناعة الأدوية في الهند، إلى اتفاق، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول العام المقبل.

وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، إن لقاح "سبوتنيك V" يجب أن يكون جزءا أساسيا من محفظة اللقاحات الوطنية لكل بلد يسعى لحماية سكانه من فيروس كورونا.

وأكد ديميترييف أنه بفضل الشراكة مع "هيتيرو"، ستجري زيادة الطاقة الإنتاجية لإنتاج اللقاح بشكل كبير، ما يجعل من الممكن تزويد سكان الهند بعقار فعال لمواجهة الوباء.