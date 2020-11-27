سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الهند تنتج 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-27T08:26:32+0000
الهند تنتج 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي

شفق نيوز/ أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، عن اتفاقه مع شركة تصنيع الأدوية الهندية "Hetero" لإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا في الهند من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي، أول لقاح يتم تسجيله في العالم.

ووفقا لبيان نشر على الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك V"، توصل صندوق الاستثمار المباشر الروسي "هيتيرو"، واحدة من أكبر شركات صناعة الأدوية في الهند، إلى اتفاق، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول العام المقبل.

وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، إن لقاح "سبوتنيك V" يجب أن يكون جزءا أساسيا من محفظة اللقاحات الوطنية لكل بلد يسعى لحماية سكانه من فيروس كورونا.

وأكد ديميترييف أنه بفضل الشراكة مع "هيتيرو"، ستجري زيادة الطاقة الإنتاجية لإنتاج اللقاح بشكل كبير، ما يجعل من الممكن تزويد سكان الهند بعقار فعال لمواجهة الوباء.

related

تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ أكثر من خمسة أشهر

Date: 2020-10-18 16:51:30
تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ أكثر من خمسة أشهر

أكثر من 60 الف متطوع يتلقون اللقاح الروسي

Date: 2020-09-20 06:59:49
أكثر من 60 الف متطوع يتلقون اللقاح الروسي

شفاء نحو 90% من المصابين بفيروس "كورونا" في الصين

Date: 2020-03-23 07:58:40
شفاء نحو 90% من المصابين بفيروس "كورونا" في الصين

روسيا.. القبض على "المسيح" في عملية خاصة بمشاركة الطيران

Date: 2020-09-23 14:43:30
روسيا.. القبض على "المسيح" في عملية خاصة بمشاركة الطيران

كورونا.. أكثر من 32 مليون إصابة حول العالم

Date: 2020-09-25 08:19:54
كورونا.. أكثر من 32 مليون إصابة حول العالم

الصحة العالمية: يمكن تصنيف فيروس كورونا وباءً ودول اخرى ستكون كإيطاليا وإيران

Date: 2020-03-11 18:56:55
الصحة العالمية: يمكن تصنيف فيروس كورونا وباءً ودول اخرى ستكون كإيطاليا وإيران

روسيا تعلن نجاح 3 نماذج من لقاح كورونا على البشر

Date: 2020-06-30 08:06:34
روسيا تعلن نجاح 3 نماذج من لقاح كورونا على البشر

الصحة العالمية تحذر من رفع قيود كورونا وتدعو العالم لإسلوب حياة جديد

Date: 2020-04-21 07:38:48
الصحة العالمية تحذر من رفع قيود كورونا وتدعو العالم لإسلوب حياة جديد