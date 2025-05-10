الهند تعلن مقتل 5 أشخاص بهجوم لباكستان التي بدأت بعملية "البنيان المرصوص"

شفق نيوز/ أصدر الجيش الهندي بيانا، صباح السبت، بعدما بدأت باكستان شن هجمات مضادة على الهند أدت إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، ردا على استهداف صواريخ هندية 3 قواعد جوية باكستانية ليلا.

واعتبر الجيش الهندي أن "محاولة باكستان السافرة لانتهاك سيادة الهند وتعريض المدنيين للخطر غير مقبولة"، مشيرا إلى أنه "سيحبط مخططات العدو".

وأوضح الجيش الهندي على منصة "إكس": "رصدنا العديد من مسيّرات العدو المسلحة تحلق فوق مدينة أمريتسار، واشتبكت معها على الفور وحدات دفاعنا الجوي ودمرتها".

وقال إن "تصعيد باكستان السافر بالهجوم بمسيّرات وغيرها من الذخيرة مستمر على طول حدودنا الغربية".

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة مقتل 5 في منطقة غامو بالشطر الهندي من إقليم كشمير، في الهجمات التي شنتها باكستان صباح السبت.

وأفاد مراسلو "فرانس برس" عن سماع دوي انفجارات في مدينة سريناغار، في الشطر الهندي من كشمير.

وأعلنت وزارة الطيران المدني الهندية إغلاق 32 مطارا في البلاد، وسط تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد.

وبدأت باكستان، فجر السبت، عملية عسكرية، ردا على الهجوم الهندي قبلها بساعات، الذي استهدف 3 قواعد جوية.

وأعلن التلفزيون الباكستاني الرسمي أن "هجمات انتقامية جارية، ويتم استهداف مواقع متعددة في الهند".

وقال الجيش الباكستاني إنه استهدف منشأة تخزين صواريخ وقواعد جوية هندية في باثانكوت وأودهامبور.

وقالت مصادر عسكرية باكستانية إن الجيش قصف 36 هدفا مختلفا في الهند، ضمن عملية "البنيان المرصوص".

وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن الهند أطلقت صواريخ على 3 قواعد جوية باكستانية، مشيرا إلى أن الدفاعات الباكستانية "نجحت في اعتراض معظمها".

وقال شريف في كلمة متلفزة، إن "بعض الصواريخ أصابت مناطق في شرق البنجاب داخل الهند"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "جميع أصول القوات الجوية الباكستانية في حالة سليمة".

وأضاف المتحدث أن الهجوم وقع داخل الأراضي الباكستانية، لكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر المحتملة أو الرد العسكري.

وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى اجتماع هيئة القيادة الوطنية، السبت.

والهيئة هي أعلى كيان يضم مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتتولى مسؤولية اتخاذ قرارات أمنية تشمل تلك المتعلقة بالترسانة النووية للبلاد.