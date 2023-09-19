الهند تطرد دبلوماسيا كنديا وتمهله 5 أيام لمغادرة البلاد

شفق نيوز/ أعلنت الهند اليوم الثلاثاء، أنها أمرت دبلوماسيا كنديا رفيع المستوى بمغادرة البلاد، بعد ساعات على طرد أوتاوا دبلوماسيا هنديا في إطار قضية قتل انفصالي من السيخ قرب فانكوفر.

وأوضحت وزارة الخارجية الهندية في بيان، أن قرار نيودلهي يعكس "القلق المتزايد حيال تدخل دبلوماسيين كنديين في شؤوننا الداخلية وضلوعهم في نشاطات مناهضة للهند".

واستُدعي مفوض كندا السامي في الهند، الثلاثاء، وأُبلغ بقرار الحكومة الهندية طرد دبلوماسي كندي رفيع المستوى، وفق البيان.

وأوضحت الوزارة الهندية: "تم الطلب من الدبلوماسي المعني مغادرة الهند في الأيام الخمسة المقبلة".

وجاء هذا القرار بعد ساعات على إعلان كندا طرد دبلوماسي هندي كبير.

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد أشار أمام البرلمان، الإثنين، إلى وجود "عناصر موثوقة تدفع إلى الظن أن الهند قد تكون مسؤولة عن اغتيال، هارديب سينغ نيجار"، وهو من زعماء السيخ ويحمل الجنسية الكندية، في يونيو غربي كندا.

ورفضت نيودلهي في وقت سابق الثلاثاء، هذه الاتهامات واعتبرت أنها "سخيفة".

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان: "المزاعم المتعلقة بضلوع الحكومة الهندية بأي عمل عنف في كندا، سخيفة"، مضيفة: "نحن دولة ديمقراطية مع التزام واضح بسيادة القانون".