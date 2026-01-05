الهند تسجل 11 إصابة "شديدة العدوى" بإنفلونزا الطيور

شفق نيوز- نيودلهي

أفادت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، يوم الاثنين، بأن الهند أبلغت عن 11 حالة تفشٍ لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزارع بولاية كيرالا الجنوبية الشهر الماضي.

وأثار تفشي المرض، وفقاً لـ"رويترز"، مخاوف لدى الحكومة وصناعة الدواجن بعد أن اجتاحت الإنفلونزا قطعان الدواجن حول العالم في السنوات القليلة الماضية، متسببة باضطراب سلاسل الإمداد وزيادة أسعار المواد الغذائية وزيادة خطر انتقال العدوى إلى البشر.

ونقلت المنظمة، التي تتخذ باريس مقراً لها، عن تقرير صادر عن السلطات الهندية أن فيروس إنفلونزا الطيور تسبب بنفوق 54 ألفاً و100 طائر معظمها من البط.

وجرى إعدام 30 ألفاً و289 طائراً آخر في وقت لاحق كإجراء احترازي.

وذكر التقرير أن تفشي المرض رصد لأول مرة في 9 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتم تأكيده في 22 كانون الأول/ ديسمبر.

ويشير التقرير إلى أن هذه هي أولى الحالات لتفشي المرض بين الدواجن منذ أيار/ مايو 2025.