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الهند تسجل أول إصابة لامرأة بجدري القردة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-04T07:00:28+0000
الهند تسجل أول إصابة لامرأة بجدري القردة

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الهندية، يوم الخميس، عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة لامرأة وافدة من افريقيا.

وذكرت وسائل الاعلام ان المرأة نيجيرية تبلغ من العمر 31 عاما، وهي أول إصابة لامرأة تسجل في الهند، والرابعة في دلهي والتاسعة إجمالا في البلاد.

وبحسب المعلومات فإنه لم يكن للمرأة أي تاريخ في السفر إلى خارج البلاد في آخر 21 يوما، كما لم يكن لأي من الأشخاص الأربعة الذين ثبتت إصابتهم بالعدوى في دلهي أي تاريخ في السفر الدولي.

وحتى الآن، فإن الحالات الخمس المبلغ عنها من ولاية "كيرالا" لها تاريخ في السفر من الإمارات العربية المتحدة.

وهذه الإصابة هي الثالثة التي تسجل لمواطن نيجيري في دلهي، مع وجود شخص آخر يشتبه في نقل العدوى إلى مستشفى لوك ناياك العقدي في دلهي.

كما أنه لا يوجد تاريخ للاتصال بين النيجيريين الأربعة، وهم يعيشون في مناطق مختلفة في دلهي منذ شهر إلى عام.

ووفقا لطبيب من مستشفى لوك ناياك، فإن الحالات الثلاث المؤكدة والرابعة المشتبه بها، جميعهم لديهم أعراض مشابهة والتي تتضمن الحمى وطفح جلدي وتقرحات في الفم والفخذين.

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