سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الهند تسجل أول إصابة بـ"الفطر الأخضر" في العالم

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-17T06:04:12+0000
الهند تسجل أول إصابة بـ"الفطر الأخضر" في العالم

شفق نيوز/ سجلت الهند أول حالة إصابة بعدوى "الفطر الأخضر" لشخص تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد، في ولاية ماديا براديش.

والمصاب الذي يبلغ من العمر 34 عاماً أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر.

وقال رئيس أمراض الصدر في معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبي الدكتور رافي دوسي، إن المريض لم يستجب للعلاج الذي يتلقاه، نظرا لأن 90% من رئتيه مصابة العدوى، وقد تم نقله جوا إلى مستشفى هندوجا في مومباي.

وأوضح أن الفطر الأخضر هو أحدث عدوى لداء الرشاشيات تحدث نتيجة نوع من العفن يصيب الجهاز التنفسي، وفي حالة المصاب الأول بالفطر الأخضر فقد أثر على رئتيه وكذلك الجيوب الأنفية التي أصيبت بالنزيف، مؤكدا أن الفطريات الخضراء تختلف عن الفطر الأسود ولهذا طالب بالمزيد من البحث للتعرف على أعراضه.

related

انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في الهند

Date: 2021-01-29 12:55:15
انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في الهند

جرحى بين ركاب طائرة إيرانية جراء اقتراب مقاتلات إسرائيلية

Date: 2020-07-23 22:54:50
جرحى بين ركاب طائرة إيرانية جراء اقتراب مقاتلات إسرائيلية

"الحوثيون" يعلنون استهداف العمق السعودي بصواريخ بالستية و18 طائرة مسيرة

Date: 2021-03-26 06:16:41
"الحوثيون" يعلنون استهداف العمق السعودي بصواريخ بالستية و18 طائرة مسيرة

وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

Date: 2019-09-19 17:33:35
وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

روحاني: إيران مستعدة للأسوأ ونتوقع معركة صعبة لإنقاذ الاتفاق النووي

Date: 2019-08-01 18:53:26
روحاني: إيران مستعدة للأسوأ ونتوقع معركة صعبة لإنقاذ الاتفاق النووي

الصحة الايرانية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 34 والإصابات إلى 388

Date: 2020-02-28 12:36:38
الصحة الايرانية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 34 والإصابات إلى 388

موقع ايراني: احتجاج ب12 مدينة وشعارات ضد خامنئي وإحراق المباني الحكومية والمصارف

Date: 2019-11-17 20:48:27
موقع ايراني: احتجاج ب12 مدينة وشعارات ضد خامنئي وإحراق المباني الحكومية والمصارف

وفيات تركيا بكورونا تقفز لـ649 حالة والإصابات تتجاوز الـ30 الفاً

Date: 2020-04-06 20:11:26
وفيات تركيا بكورونا تقفز لـ649 حالة والإصابات تتجاوز الـ30 الفاً