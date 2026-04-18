الهند تستدعي سفير إيران عقب مهاجمة سفنها في مضيق هرمز

شفق نيوز- نيودلهي

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، يوم السبت، استدعاء سفير إيران عقب هجوم استهدف سفينة وناقلة نفط هنديتين في مضيق هرمز.

وأعربت الخارجية الهندية في بيان، عن قلقها البالغ إزاء حادث إطلاق النار الذي شمل سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز.

وقالت إنه تم استدعاء سفير إيران لعقد اجتماع مع وزير الخارجية، مساء السبت، مشيرة إلى أن الاجتماع شهد حث السفير على نقل وجهة نظر نيودلهي إلى السلطات الإيرانية، والعمل على استئناف إجراءات تسهيل عبور السفن في الممر المائي الحيوي.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مسؤولون عسكريون أميركيون، أن الحرس الثوري الإيراني شن 3 هجمات استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز، مع إعادة طهران إغلاقه أمام حركة الملاحة البحرية.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "قواتنا تستعد للصعود على متن ناقلات نفط مرتبطة بإيران في الأيام المقبلة".

يأتي هذا تزامناً مع إعلان المتحدث العسكري باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني في وقت سابق من اليوم، إعادة إغلاق مضيق هرمز كما كان الحال خلال النزاع العسكري الذي شهدته المنطقة طيلة 40 يوماً.

وأكد المتحدث أن المضيق سيبقى تحت إدارة القوات المسلحة وبمراقبة مشددة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع مرهون بعدم التزام الولايات المتحدة بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.