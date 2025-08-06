الهند ترد رسوم ترامب الجديدة: سنتخذ ما يلزم

شفق نيوز- نيودلهي

أكدت الحكومة الهندية، يوم الأربعاء، على اتخاذ "ما يلزم" لحماية مصالحها، في ردها على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، إن قرار الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الواردة من الهند "مؤسف جدا".

وأضافت أن "الإجراءات الأمريكية غير عادلة وليست مبررة ومنطقية وسنتخذ ما يلزم لحماية مصالحنا الوطنية".

ولفتت الخارجية الهندية، إلى أن "وارداتها من الطاقة تستند إلى عوامل السوق وتهدف إلى ضمان أمن الطاقة لـ 1.4 مليار نسمة".

وأشارت إلى أن "العديد من الدول الأخرى تستورد النفط الروسي أيضا لمصلحتها الوطنية"، معربة عن "أسفها البالغ" لاستهداف الهند.