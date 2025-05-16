الهند تدرس قطع كميات من مياه السند عن باكستان

شفق نيوز/ كشفت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة، عن مخطط هندي لزيادة كميات المياه التي تسحبها نيو دلهي من نهر السند الذي يغذي المزارع الباكستانية الواقعة أسفل مجرى النهر بشكل كبير.

وعلقت نيودلهي مشاركتها في معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، التي تنظم استخدام النهر، بعد وقت قصير من مقتل 26 شخصاً في الشطر الهندي من كشمير فيما وصفته الهند بأنه "عمل إرهابي".

ونفت باكستان ضلوعها في الواقعة، لكنه لم يعاد تفعيل الاتفاقية رغم اتفاق الجارتين النوويتين على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي بعد أيام من اشتعال أسوأ قتال بينهما منذ عقود.

وذكرت ستة مصادر، لـ"رويترز" أنه "بعد هجوم 22 نيسان/ أبريل الماضي، وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المسؤولين بتسريع تخطيط وتنفيذ مشروعات على أنهار تشيناب وجهلم والسند، وهي ثلاثة مسطحات مائية متفرعة من مجرى نهر السند مصممة بشكل أساسي حتى تستخدمها باكستان".

وقال مصدران إن "إحدى الخطط الرئيسة قيد المناقشة تتضمن مضاعفة طول قناة رانبير على نهر تشيناب إلى 120 كيلومتراً، والتي تمر عبر الهند إلى إقليم البنجاب، المركز الزراعي الرئيسي في باكستان، وشيدت القناة في القرن التاسع عشر قبل وقت طويل من توقيع المعاهدة".

وقالت المصادر الأربعة، في إشارة لمناقشات ووثائق اطلعوا عليها، إن "الهند يتاح لها سحب كمية محدودة من مياه نهر تشيناب للري، لكن قناة موسعة، والتي قال الخبراء إن حفرها قد يستغرق سنوات، ستسمح لها بتحويل 150 متراً مكعباً من المياه في الثانية، ارتفاعاً من نحو 40 متراً مكعباً حالياً".