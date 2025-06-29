الهند.. تدافع في مهرجان شهير يودي بحياة 3 مصلين ويصيب العشرات

شفق نيوز - أوديشا

أفادت وسائل إعلام هندية، يوم الأحد، بأن ثلاثة مصلين لقوا مصرعهم، في حين أصيب أكثر من 50 آخرين إثر تدافع بمهرجان هندوسي كبير شرق الهند.

وذكرت وسائل الإعلام، أن الحادث وقع صباح اليوم، حيث تجمع حشد كبير لحضور عرض احتفالي، للآلهة "جاغاناث وبالابهادرا وسوبهادرا" خلال مهرجان "راث ياترا" السنوي في مدينة بوري.

بدوره، قال شانكار سوين، وهو أحد المواطنين، إن "الحشد تضخم، مباشرة أمام معبد غونديتشا، وخرج فجأة عن السيطرة، مما تسبب في التدافع"، مبيناً أن "المصابين نقلوا إلى مستشفى مقاطعة بوري، ولا يزال ستة منهم على الأقل في حالة حرجة".

ويعد مهرجان "راث ياترا"، المعروف أيضا باسم مهرجان العربات، أحد أهم المهرجانات الهندوسية في الهند، ويجذب أكثر من مليون شخص إلى بوري كل عام.

ويحتفل المهرجان بالرحلة السنوية لجاغاناث وشقيقه بالابهادرا وشقيقتهما سوبهادرا من معبد جاغاناث الرئيسي في المدينة إلى ضريح غونديتشا القريب.

وتنقل الآلهة على عربات خشبية عملاقة مصنوعة يدويا يجرها آلاف المصلين. وتبقى الآلهة في معبد غونديتشا لعدة أيام قبل أن تعود إلى الضريح الرئيسي.