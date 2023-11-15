الهند تحذر من تداعيات حرب غزة على مبادرة "الحزام والطريق" الصينية

شفق نيوز/ حذرت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامن، يوم الأربعاء، من أن الصراع بين حركة "حماس" وإسرائيل يمثل تحدياً جيوسياسياً لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

وقالت سيتارامن خلال فعالية في العاصمة الهندية نيودلهي، إن الصراع بين إسرائيل وغزة "دليل مثير للقلق" على التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الممر الاقتصادي متعدد الأطراف الذي تدعمه الولايات المتحدة، بحسب وكالة "رويترز".

وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن زعماء عالميون اتفاقاً للسكك الحديدية والموانئ يربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا، مع سعي الولايات المتحدة لمنافسة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تؤسس لبنية تحتية عالمية، بممر اقتصادي وتجاري جديد.

والممر المقترح سيمر عبر إسرائيل التي تخوض حالياً صراعاً شرساً مع حركة "حماس" في قطاع غزة بعد هجوم نفذته الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.