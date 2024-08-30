الهند تحذر باكستان: زمن الحوار انتهى

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، أن بلاده غيرت من سياستها تجاه باكستان، وأن زمن الحوار المستمر معها "انتهى".

ووجهّ جايشانكار خلال مناسبة فكرية في نيودلهي، تحذيراً صارماً موضحاً أن "الأفعال لها عواقب على باكستان وأولئك الذين يدعمون الهجمات الإرهابية على الهند"، على حد تعبيره، بحسب موقع "روسيا اليوم عربية".

وقال "مستعدون للرد على التطورات الجارية على حدود البلدين سواء كانت إيجابية أو سلبية".

وبيّن في رده على سؤال حول العلاقات مع باكستان "القضية هي أي نوع من العلاقة يمكننا التفكير فيها مع باكستان".

وتابع وزير خارجية الهند: "ما أريد قوله هو أنّنا لسنا سلبيين، وسواء اتخذت الأحداث اتجاها إيجابيا أو سلبيا، فسوف نتفاعل معها في كلتا الحالتين".

هذا وتعتبر العلاقة بين الهند وباكستان متقلبة بسبب النزاعات الحدودية في جامو وكشمير التي تشكل نقطة اشتعال منتظمة.

وكثيراً ما رددت نيودلهي مخاوفها بشأن "دعم باكستان المالي واللوجستي للإرهاب عبر الحدود".