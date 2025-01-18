الهند.. إصدار حكم قضائي على متهم باغتصاب طبيبة وقتلها أثناء عملها

شفق نيوز/ قررت محكمة هندية، يوم السبت، إدانة رجلا يبلغ من العمر 33 عاما بتهمة اغتصاب طبيبة وقتلها، في مدينة كالكوتا في شمال شرق البلاد، في واقعة أحدثت صدمة في مختلف أنحاء البلاد.

وأطلق العثور في آب/أغسطس على جثة الطبيبة تحمل آثار دماء في المستشفى حيث كانت تعمل، شرارة تظاهرات عدة مناهضة لجرائم العنف الجنسي المستشرية في الهند.

وأعقبت الجريمة احتجاجات عمت أنحاء الهند وإضرابات متكررة للأطباء تطالب بظروف أكثر أمانا للنساء.

تم تسريع محاكمة المتهم سانجوي روي من خلال النظام القانوني الهندي البطيء عادة، وانتهت المرافعات في القضية قبل نحو أسبوع.

وقال رئيس المحكمة أنيربان داس بعد أن وجد روي، وهو متطوع مدني في المستشفى، مذنبا بالاغتصاب والقتل "سيتم النطق بالحكم الاثنين".

أصر روي باستمرار على براءته وكرر التأكيد أمام المحكمة بأنه غير مذنب.

تم القبض على روي بعد يوم من العثور على جثة الضحية.

وشكّلت المحكمة العليا في الهند فريق عمل على المستوى الوطني بعد الاحتجاجات اقترح طرقا لتعزيز تدابير السلامة في المستشفيات الحكومية.

وأعادت جريمة كالكوتا في الهند إلى الأذهان حادثة مقتل شابة في نيودلهي عقب تعرضها لاغتصاب جماعي على متن حافلة عام 2012.