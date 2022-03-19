الهلال الأحمر الإماراتي: أكثر من 7 ملايين شخص يستفيدون من البرامج الرمضانية في 6 محافظات يمنية

شفق نيوز/ اعلن الهلال الاحمر الاماراتي، ان حوالي 7 ملايين و35 ألف شخص يستفيدون من برامج الهلال الأحمر الإماراتي الرمضانية في ست محافظات يمنية، تشمل شبوة وحضرموت وتعز والحديدة وعدن وجزيرة سوقطرة.

وذكر الهلال الأحمر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "6 ملايين و870 ألفا يستفيدون من المير الرمضاني وإفطار الصائم، فيما يستفيد من كسوة العيد 165 ألف شخص.. وذلك تنفيذا لتوجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي".

واضاف البيان؛ ان "توجيهات القيادة الرشيدة تأتي ضمن الجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات لتحسين الحياة ورفع المعاناة على الساحة اليمنية، كما تأتي لتلبية احتياجات الأشقاء في اليمن خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز مجالات الأمن الغذائي، في ظل الظروف الراهنة في اليمن".

من جهته؛ قال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، إن "توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجسد الأهمية التي تحظى بها الأوضاع الإنسانية في اليمن، ومكانتها في سلم أولويات قيادة دولة الإمارات، التي اختطت نهجا متفردا في البذل والعطاء تجاه اليمن، انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية تجاه الأشقاء هناك".

وأضاف أن "توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعزز دور الهلال الأحمر الإماراتي الإنساني والتنموي في اليمن، وتمكنه من تقديم أفضل الخدمات للأشقاء اليمنيين في المجالات كافة، والوقوف بجانبهم والعمل على تحسين أوضاعهم"، مشيرا إلى أن "الهيئة تمكنت بفضل دعم سموه لبرامجها من تحقيق مكتسبات إنسانية وتنموية عديدة على الساحة اليمنية".

وتابع الفلاحي؛ إن "الهيئة شرعت فورا في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتوفير متطلبات رمضان، وإيصالها إلى المستهدفين في مناطق سكنهم في المحافظات المعنية قبل حلول الشهر الفضيل بوقت كاف".

وأكد أمين عام الهلال الأحمر أن "الهيئة ماضية في تعزيز جهودها ومبادراتها في اليمن، من خلال تبني المزيد من المشاريع والبرامج التي تخدم قطاعات واسعة من أفراد الشعب اليمني الشقيق، وتساهم في تحقيق التنمية المنشودة، وإعادة الحياة إلى ما كانت عليه سابقا".

يذكر أن المير الرمضاني للهلال الأحمر يتضمن عناصر غذائية ضرورية وأساسية، تلبي احتياجات الأسر المستفيدة طيلة شهر رمضان المبارك.