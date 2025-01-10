الهجوم الأعنف.. غارات مشتركة بين التحالف الدولي وإسرائيل تطال اليمن

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، بتنفيذ أكثر من 20 هجوما استهدف العاصمة اليمنية صنعاء والحُديدة في أول هجوم مشترك ضد أهداف لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بين إسرائيل والتحالف الدولي.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن 3 موجات من الضربات تمت في أوقات متقاربة وفي مناطق مختلفة وعلى أهداف متعددة تضمنت مواقع تحت الأرض بينها مستودعات للصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن التقارير الواردة من اليمن تفيد بهجوم إسرائيلي طال الحُديدة وميناء رأس عيسى ومنطقة صنعاء.

كما ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أنه تم التخطيط للهجوم كجزء من النهج الإسرائيلي تجاه الحوثيين، وأضافت أنه بعد أن أتم التحالف الدولي تنفيذ ضرباته باليمن بدأت إسرائيل في مهاجمة أهدافها الخاصة.

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الهجوم تم بعد وقت قصير من الهجمات الأميركية البريطانية وبطريقة منسقة.

بدورها، أكدت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت محطة حزيز للكهرباء بصنعاء.

وذكرت القناة أن الغارات استهدفت محيط ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية تزامنا مع تظاهرة تضامنية دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 462 يوما.

يشار إلى أن جماعة الحوثي باشرت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه إبادة جماعية من قِبَل الاحتلال.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع عام 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، مما أسفر عن قتلى وجرحى ودمار في منشآت بنى تحتية.

وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.