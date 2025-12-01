"الهجرة العكسية".. ترمب يقترح طرد الأجانب من الولايات المتحدة

شفق نيوز– واشنطن

اقترح الرئيس الاميركي دونالد ترمب مفهوم "الهجرة العكسية"، حيث يغادر الناس الولايات المتحدة، وذلك في تصريح مثير أدلى به للصحفيين عند سؤاله عن المقصود بالمصطلح الجديد.

وقال ترمب إن "الهجرة العكسية" تعني طرد الأشخاص الموجودين داخل البلاد، مضيفًا: "أريد خروجهم"، مؤكداً أن هناك العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة "الذين لا ينبغي لهم أن يكونوا هناك".

وتحدث ترمب عن مفهومه خلال طريقه إلى البيت الأبيض قادمًا من فلوريدا، حيث أمضى عطلة طويلة، في وقت تشهد فيه البلاد موجة جديدة من الانتقادات للمهاجرين عقب الهجوم على قوات الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ردًا على اعتقال مواطنين أفغانيين بتهم الإرهاب في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أن إدارة الرئيس الاميركي السابق جو بايدن أطلقت العنان لأزمة أمن قومي في البلاد "لا يمكن المبالغة في حجمها".

وفي اليوم نفسه، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلًا عن بيانات داخلية من وزارة الأمن الداخلي الاميركية، أن مسؤولي الأمن صنفوا أكثر من 5000 مواطن أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة منذ عام 2021 كتهديدات محتملة للأمن القومي.

كما وجهت وزارة الخارجية الاميركية برقية إلى جميع البعثات طالبت فيها برفض أي طلب تأشيرة من مواطنين أفغان، فيما تم تعليق برنامج التأشيرات الخاصة للمتعاونين الأفغان مع الجيش والاستخبارات الاميركية عمليًا، رغم وجود مئات الآلاف من الطلبات المعلقة خارج الولايات المتحدة.