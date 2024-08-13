الهجرة الدولية: عشرات آلاف السودانيين يواجهون الموت ودعم المجتمع الدولي لا يكفي

شفق نيوز/ حذرت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الثلاثاء، من أن عشرات الآلاف من السودانيين يواجهون خطر الموت جراء الصراع المسلح المستمر منذ قرابة العام ونصف العام، مؤكدة أنها لم تتلق إلا 21% من الدعم الذي تحتاجه لتقديم المساعدات الضرورية.

ودعا رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان، محمد رفعت، في بيان صحفي، دول العالم إلى زيادة التبرعات لمواجهة أكبر أزمة نزوح في العالم والتي يعرفها السودان.

وأشار إلى أن التقاعس قد يودي بحياة عشرات الآلاف من السودانيين الذين يفتقدون لأبسط ضروريات العيش يوما بعد يوم في ظل تواصل الصراع المسلح بين الجيش و قوات الدعم السريع.

وقال رفعت إن المنظمة لم تتلق إلا 21% من الدعم الذي تحتاجه لتقديم المساعدات الضرورية للسودانيين الذي يرزخون تحت وطأة الصراع ويواجهون الآن الجوع والمرض والفيضانات، مؤكداً "المجتمع الدولي لا يفعل ما يكفي".

وأضاف "بدون استجابة عالمية فورية ضخمة ومنسقة، فإننا نخاطر بمشاهدة عشرات الآلاف من حالات الوفاة التي يمكن منعها في الأشهر المقبلة".

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد نزح شخص واحد تقريباً من كل خمسة أشخاص داخل السودان بواقع 10.7 مليون نازح داخلياً. وفر 2.3 مليون شخص من البلاد عبر الحدود.

وأطلق الصراع في السودان الذي اندلع في نيسان/ أبريل 2023 موجات من العنف العرقي وخلق ظروفا شبيهة بالمجاعة في أنحاء البلاد.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن العالم لا يبذل ما يكفي من الجهود لمكافحة أكبر أزمة نزوح في العالم في السودان حيث يفاقم الجوع والمرض والفيضانات من معاناة السكان الذين يرزحون بالفعل تحت وطأة الصراع.