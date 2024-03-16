النيران تلتهم أعرق استوديوهات مصر

شفق نيوز/ اندلع حريق ضخم داخل مقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات في استوديو "الأهرام" في محافظة الجيزة المصرية.

وكانت فرق الدفاع المدني، قد دفعت فجر اليوم بأكثر من 12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل الذي نشب في الاستوديو الشهير.

ويعد استوديو الأهرام، واحدا من أعرق استوديوهات السينما في مصر، وتأسس على يد اليونانيين أفابخلوس أفراموسيس وباريس بيلفيس، في عام 1944 على مساحة قدرها 27 ألف متر مربع، شملت 3 "بلاتوهات"، وصالة عرض، وموقع للدوبلاج، ومعمل للتحميض والطبع.

ولعب استوديو الأهرام دورا رائدا في إثراء الحركة السينمائية المصرية، إذ تم فيه تصوير الكثير من الأفلام.