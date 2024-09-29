النيبال.. مصرع وفقدان 210 أشخاص بفيضانات جارفة وانهيارات أرضية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات النيبالية، يوم الأحد، عن مصرع وفقدان 210 أشخاص جراء انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة.

وقررت السلطات في نيبال، إغلاق المدارس لثلاثة أيام بعد أن أدت انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدى يومين إلى مصرع 151 شخصاً وفقدان 59 آخرين.

وتسببت الفيضانات بتعطيل حركة المرور والأنشطة الطبيعية في وادي كاتماندو حيث سجلت السلطات مصرع 37 شخصاً في المنطقة التي يقطنها نحو أربعة ملايين نسمة وتضم العاصمة.

وذكرت السلطات أن الطلبة وأولياء أمورهم يواجهون صعوبات جمة في ظل الأضرار التي لحقت ببنايات الكليات والمدارس بسبب الأمطار.

وقال متحدث باسم وزارة التعليم لرويترز "طالبنا السلطات المعنية بإغلاق المدارس في المناطق المتضررة لثلاثة أيام".

وتوقع أحد خبراء الطقس في البلاد بأن الأمطار ستقل الأحد في كثير من المناطق واستبعد هطول أمطار غزيرة.

وأظهرت مقاطع تلفزيونية منقذين من الشرطة وهم يخوضون في المياه التي وصلت إلى مستوى الركبة ويدفعون زوارق مطاطية لانتشال 16 جثة لركاب حافلتين جرفهما انهيار أرضي ضخم في موقع طريق رئيسي يؤدي إلى العاصمة كاتماندو.

ووصل منسوب المياه في بعض الأماكن في كاتماندو إلى 322,2 مليمتر.

وذكرت السلطات أن منسوب المياه ارتفع في معظم الأنهار في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا حتى فاضت على الطرق والجسور.

وأكد المتحدث باسم الشرطة دان بهادور كاركي أن فرق الإنقاذ تعمل على رفع الحطام وإعادة فتح الطرق أمام حركة المرور بعد أن تسببت الانهيارات الأرضية في إغلاق طرق سريعة في 28 موقعا.

وقالت بينو ماهارجان مسؤولة الأرصاد الجوية في العاصمة كاتماندو لرويترز "من المرجح أن تستمر الأمطار الغزيرة حتى صباح غد الأحد وأن يتحسن الطقس بعد ذلك".

وكانت قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن معظم المناطق الوسطى والشرقية شهدت أمطارا متوسطة إلى غزيرة تراوح منسوب مياهها بين 50 مليمتراً و200 مليمتر، مع مستويات معتدلة في أماكن أخرى.

فيما أكد رينجي شيربا المتحدث باسم مطار كاتمندو أن الرحلات الجوية الدولية مستمرة لكن العديد من الرحلات الداخلية تأجلت.