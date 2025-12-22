النمسا.. هجوم مسلح على مسجد دون إصابات

شفق نيوز- فيينا

أفادت وسائل إعلام نمساوية، بتعرض مسجد تابع لجمعية الثقافة الألبانية في مدينة هولابرون بمقاطعة النمسا السفلى لهجوم مسلح فجر الاثنين.

وأوضحت هيئة الإذاعة النمساوية العامة (ORF)، أن الشرطة أكدت في بيان عدم وجود أي شخص داخل المسجد أثناء وقوع الهجوم.

وأفاد بيان الشرطة ببدء تحقيق في الحادث، وأنه لا توجد حتى الآن أي خيوط تكشف هوية منفذي الهجوم.

كما أشار البيان إلى أن احتمال وجود دافع متطرف وراء الهجوم قيد التحقيق أيضاً.

من جانبه، قال نائب رئيس الجمعية رسول أدِمي، في تصريح صحفي، إنهم لم يواجهوا أي مشكلات مع أحد حتى اليوم، وإنهم أصيبوا بالصدمة لدى معرفتهم بالهجوم.

وشدد أدِمي على الحاجة لتوفير مزيد من الحماية للمؤسسات الدينية.

وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلنت الجالية الإسلامية النمساوية (IGGÖ) عن ازدياد الرسائل التحريضية والتهديدية التي تستهدفها خلال الأسابيع الأخيرة.