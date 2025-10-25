النمسا: راغبون في توسيع الاستثمارات والعمل داخل العراق

شفق نيوز- فيينا

أعرب الأمين العام لوزارة الخارجية في جمهورية النمسا، نيكولاس مارشك، عن رغبة بلاده في توسيع الاستثمارات والعمل داخل العراق.

جاء ذلك خلال إجراء وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون العلاقات الثنائية، السفير محمد حسين محمد بحر العلوم، جولة من المشاورات السياسية مع مارشك في العاصمة النمساوية فيينا.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز فإن اللقاء شهد بحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض السفير بحر العلوم خلال المباحثات آخر التطورات السياسية في العراق، مشيراً إلى أن البلاد تشهد في السنوات الأخيرة تقدماً سياسياً وديمقراطياً واضحاً، إذ أصبحت العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري جزءاً راسخاً من النظام السياسي، يحظى باحترام جميع الأطراف ويستند إلى الدستور العراقي.

وأوضح السفير أن الحكومة العراقية تمكنت من إدارة التحديات الإقليمية بحكمة عالية، ونجحت في تجنيب البلاد تداعيات التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة.

من جانبه، عرض نيكولاس مارشك أبرز المستجدات السياسية والاقتصادية في بلاده، مؤكداً أن النمسا تنظر إلى العراق بوصفه دولة محورية في المنطقة العربية، مشيداً بقرار بلاده إعادة افتتاح السفارة النمساوية في بغداد، الذي أسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو مزيد من التعاون.

كما أعرب مارشك عن رغبة بلاده في توسيع الاستثمارات والعمل داخل العراق، في ظل التطور الملحوظ الذي يشهده على الصعيدين الأمني والاقتصادي.

وتطرّق الجانبان إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية تفعيل الحوار الدبلوماسي كوسيلة لحل النزاعات وتجنب التصعيد، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين البلدين داخل المنظمات الدولية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة السفير بحر العلوم جاءت تلبيةً لدعوة رسمية من الحكومة النمساوية، في إطار الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين العراق والنمسا في مختلف المجالات، بحسب البيان.