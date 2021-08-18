النقد الدولي يعلّق التعاون مع أفغانستان وينتظر أمراً

شفق نيوز/ أعلن صندوق النقد الدولي أن أفغانستان لن يكون بمقدورها الوصول إلى موارد الصندوق، على خلفية الضبابية المحيطة بشرعية السلطة فيها بعد أن سيطرت طالبان على العاصمة كابل.

وقال متحدث باسم الصندوق: "كما هو الحال دائما، فإن صندوق النقد الدولي يسترشد بآراء المجتمع الدولي".

وأضاف: "يوجد حاليا عدم وضوح داخل المجتمع الدولي في ما يتعلق بالاعتراف بحكومة أفغانستان، ونتيجة لذلك فإن هذا البلد لا يمكنه الوصول إلى حقوق السحب الخاصة أو أي موارد أخرى لصندوق النقد الدولي".

وأعلنت طالبان سيطرتها على معظم أرجاء البلاد الأحد الماضي، وقال ممثل المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم إن "الحرب في أفغانستان قد انتهت، وسيتضح شكل الحكومة في المستقبل القريب".