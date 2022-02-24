النقد الدولي يحذر من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا

شفق نيوز/ حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الخميس، من تداعيات اقتصادية خطيرة على أوروبا والعالم بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت غورغييفا في تغريدة على تويتر، بحسب وسائل إعلام غربية "أشعر بقلق كبير حيال ما يحصل في أوكرانيا، وقبل كل شيء، حيال العواقب على أناس أبرياء".

واضافت "هذا يشكّل خطراً اقتصادياً كبيراً على المنطقة والعالم. نحن نقيّم التداعيات ومستعدّون لدعم أعضائنا عند الحاجة".

وشن الجيش الروسي في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس، هجوماً واسعاً على روسيا من ثلاثة محاور وتمكن من الدخول إلى عدد من المدن الأوكرانية الحدودية المجاورة لروسيا، وهو ما أثار تنديداً أوروبياً وأمريكياً ودولاً أخرى.