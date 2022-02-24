سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النقد الدولي يحذر من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-24T16:35:59+0000
النقد الدولي يحذر من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا

شفق نيوز/ حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الخميس، من تداعيات اقتصادية خطيرة على أوروبا والعالم بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت غورغييفا في تغريدة على تويتر، بحسب وسائل إعلام غربية "أشعر بقلق كبير حيال ما يحصل في أوكرانيا، وقبل كل شيء، حيال العواقب على أناس أبرياء".

واضافت "هذا يشكّل خطراً اقتصادياً كبيراً على المنطقة والعالم. نحن نقيّم التداعيات ومستعدّون لدعم أعضائنا عند الحاجة".

وشن الجيش الروسي في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس، هجوماً واسعاً على روسيا من ثلاثة محاور وتمكن من الدخول إلى عدد من المدن الأوكرانية الحدودية المجاورة لروسيا، وهو ما أثار تنديداً أوروبياً وأمريكياً ودولاً أخرى.

related

بايدن يتوعد بوتين: العالم سيحاسب روسيا

Date: 2022-02-24 05:02:06
بايدن يتوعد بوتين: العالم سيحاسب روسيا

أول تعليق أوكراني على الهجوم: فرضنا الأحكام العرفية وروسيا دمرت بنيتنا الاساسية

Date: 2022-02-24 05:16:15
أول تعليق أوكراني على الهجوم: فرضنا الأحكام العرفية وروسيا دمرت بنيتنا الاساسية

توعد بعقوبات قاسية.. الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى سحب جيشها من أوكرانيا

Date: 2022-02-24 07:11:39
توعد بعقوبات قاسية.. الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى سحب جيشها من أوكرانيا

الرئيس الاوكراني يدعو مواطنيه إلى عدم "الهلع" ووعدهم بـ"النصر"

Date: 2022-02-24 08:17:18
الرئيس الاوكراني يدعو مواطنيه إلى عدم "الهلع" ووعدهم بـ"النصر"

الجيش الأوكراني يعلن تدمير 4 دبابات واسقاط 5 طائرات روسية أثناء تصديه للاجتياح

Date: 2022-02-24 08:44:20
الجيش الأوكراني يعلن تدمير 4 دبابات واسقاط 5 طائرات روسية أثناء تصديه للاجتياح

الرئيس الاوكراني يعلن قطع العلاقات مع روسيا ويدعو مواطنيه للدفاع عن البلاد

Date: 2022-02-24 09:45:10
الرئيس الاوكراني يعلن قطع العلاقات مع روسيا ويدعو مواطنيه للدفاع عن البلاد

مصادر استخباراتية ترجح اتخاذ بوتن قراراً بغزو أوكرانيا الاسبوع المقبل

Date: 2022-02-11 19:10:48
مصادر استخباراتية ترجح اتخاذ بوتن قراراً بغزو أوكرانيا الاسبوع المقبل

أوكرانيا.. مقتل واصابة العشرات من الجنود اثناء تصديهم للغزو الروسي

Date: 2022-02-24 09:59:56
أوكرانيا.. مقتل واصابة العشرات من الجنود اثناء تصديهم للغزو الروسي