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النساء يفشلن في دخول أول برلمان قطري

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-03T05:21:12+0000
النساء يفشلن في دخول أول برلمان قطري

شفق نيوز/ أعلنت الداخلية القطرية النتيجة العامة لأول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى بفوز 30 مرشحا عن 30 دائرة، ليس بينهم أي امرأة، وبنسبة مشاركة 63.5% من إجمالي الناخبين.

ورغم قيامهن بإدارة أكبر المنافسات الانتخابية أمام نظرائهن الرجال، والدعاية القوية اللاتي قمن بها، إلا أن النساء القطريات اللاتي ترشحن في 14 دائرة من بين الدوائر الـ 30، لم يفزن بأي مقعد في انتخابات مجلس الشورى .

وترشح للانتخابات 26 سيدة في القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشورى.. وذلك في 14 دائرة من بين الدوائر الـ 30 التي جرت بها الانتخابات أمس السبت.. ما يعني أنهن هجرن 16 دائرة انتخابية كاملة.

وتعد الدائرة (22) الأكثر عددا من حيث ترشح السيدات، حيث تنافس فيها 5 سيدات.. بينما تنافس 3 سيدات في دائرتين انتخابيتين هما (3) و (17)، فيما تنافست باقي السيدات ما بين اثنتين أو واحدة في كل دائرة من الدوائر الـ 11.

وتعرضت بعض المرشحات لقضايا تمس المواطن بشكل كبير، ولاقى حضورهن في الندوات وعلى مواقع التواصل تفاعلات كبيرة، إلا أن الناخب فضل على ما يبدو المرشح الرجل

وصوت القطريون أمس السبت في أول انتخابات لمجلس الشورى لانتخاب 30 عضوا في مجلس الشورى، من أصل 45 عضوا.

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