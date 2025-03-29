النرويج.. 4 إصابات بهجوم مع طعن "غير عشوائي" للضحايا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات النرويجية، مساء السبت، إصابة أربعة أشخاص في هجوم مع طعن بمدينة تروندهايم.

وأوضحت الشرطة في بيان أن المهاجم المشتبه به تمت السيطرة عليه، ولا يعتقد أن هناك أي جناة آخرين متورطين في الحادث.

وقالت الشرطة إن الحادث شمل امرأتين وثلاثة رجال.

وأفادت التقارير بأن أحد المصابين خضع لإنعاش قلبي في موقع الحادث، بينما نقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى من بينهم المهاجم نفسه.

ونقلت وسائل إعلامية عن متحدث باسم الشرطة، قوله إن الهجوم لم يكن عشوائياً، حيث كان جميع الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً يعيشون في الشقة نفسها.