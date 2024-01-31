النازحون من السودان يتجاوزون 8 ملايين شخص مع استمرار الحرب

شفق نيوز/ كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، يوم الأربعاء، عن نزوح نحو ثمانية ملايين شخص من السودان، بسبب المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي تصريح له من السودان، لفت غراندي إلى أنه "على الرغم من التحديات، تواصل إثيوبيا استضافة الأشخاص الفارين من الحرب والعنف في البلدان المجاورة، كما رأيت بالأمس على الحدود السودانية"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأضاف: "يسعدني أنني تمكنت من تقديم الشكر شخصيا لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لاستمرار سياسات إثيوبيا الجيدة تجاه اللاجئين".

ومنذ 15 نيسان/ أبريل 2023، أدت الحرب في السودان بين القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص بحسب "مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها" (أكليد)، وهي منظمة غير حكومية يستند إلى حصيلتها مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا".