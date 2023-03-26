الناتو يعد نشر موسكو اسلحة نووية "أمراً خطيراً" وأوكرانيا تدعو مجلس الأمن لجلسة عاجلة

شفق نيوز/ عدّ حلف شمال الاطلسي (الناتو)، يوم الأحد، نشر روسيا طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا "أمراً خطيراً".

وقال متحدث باسم الناتو، إن "خطاب روسيا عن الأسلحة النووية خطير وغير مسؤول ونحن متيقظون ونراقب الموقف".

وأضاف، "لم نر أي تغييرات في وضع روسيا النووي يدفعنا لتعديل وضعنا النووي".

في السياق دعت أوكرانيا إلى جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وامس السبت، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نشر 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وقال بوتين بحسب قناة روسيا 24، "نشرنا في بيلاروسيا 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية".

وذكرت وكالة تاس أن "روسيا ستستكمل بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا في الأول من تموز/يوليو".