الناتو يعتزم رفع قدراته العسكرية لردع روسيا

شفق نيوز/ يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) توسيع قدراته العسكرية بشكل كبير عبر رفع أهدافه الحالية بنحو 30%، وذلك لتعزيز الردع والدفاع في مواجهة التهديد المستمر من روسيا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تستهدف الأهداف الجديدة زيادة المخزونات من الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية.

ومن المتوقع أن تتلقى الدول الأعضاء في الحلف أهدافاً وطنية محدثة في إطار التخطيط الدفاعي، تمهيداً لاعتمادها رسمياً خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو المقرر عقده يوم غد الخميس في بروكسل.

ومع ذلك، تواجه الدول الأعضاء تحديات كبيرة في تحقيق هذه الأهداف، حيث أشار مسؤولون عسكريون كبار إلى أن العديد من الدول تتخلف بالفعل بنحو 30% عن تحقيق الأهداف الحالية.

وما تزال تفاصيل الأهداف الوطنية الدقيقة سرية، لكن من المتوقع الإعلان عن بعض المعلومات بعد الاجتماع.

وفي ألمانيا، تقدر مصادر عسكرية أن الجيش الألماني (البوندسفير) بحاجة إلى زيادة قوامه بعشرات الآلاف من الجنود لمواكبة المتطلبات الجديدة، مقارنةً بعدده الحالي البالغ نحو 182 ألف جندي، إلى جانب خطط لاستثمارات ضخمة في أنظمة الدفاع الجوي.