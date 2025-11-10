الناتو يطلق مناورات بحرية لمكافحة الغواصات في بحر البلطيق

شفق نيوز– ستوكهولم

بدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الاثنين، مناورات بحرية لمكافحة الغواصات في بحر البلطيق، بقيادة البحرية السويدية، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وأفادت القوات المسلحة السويدية، بأن المناورات، التي تحمل الاسم الرمزي "ميرلين" (Merlin)، تُجرى على طول الساحل السويدي وداخل المياه الإقليمية للمملكة، بهدف تبادل الخبرات السويدية في الحرب ضد الغواصات مع شركاء الحلف.

وأضافت القوات السويدية أن تضاريس قاع بحر البلطيق المعقدة توفر أماكن كثيرة يمكن أن تختبئ فيها الغواصات، ما يتطلب قدرات وتقنيات خاصة طوّرتها البحرية السويدية خصيصاً للتعامل مع هذا النوع من البيئة البحرية.