الناتو يطلق عملية "حارس القطب" لتهدئة مخاوف ترمب بشأن غريندلاند

شفق نيوز- متابعة

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأربعاء، إطلاق مهمته الجديدة لتعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي، في خطوة تهدف إلى تهدئة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأكد القائد الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا، الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكويتش، في بيان أوردته "فرانس برس"، أن هذه المهمة التي أُطلق عليها اسم "أركتيك سنتري" Arctic Sentry (حارس القطب الشمالي)، تُبرز التزام الحلف "بالحفاظ على الاستقرار في إحدى أهم المناطق الإستراتيجية".

ومطلع شباط/فبراير الحالي أعلن حلف شمال الأطلسي أنه باشر التخطيط لمهمة جديدة لتعزيز الأمن في القطب الشمالي، بعد أن برر ترمب مطالبته بغرينلاند بهدف حماية المنطقة.

وحينذاك، قال المتحدث باسم القيادة العليا لقوات الحلف في أوروبا، مارتن أودونيل: "يجري التخطيط، حاليًا، لمهمة مراقبة مُعززة سُميت حارس القطب الشمالي".