الناتو يزود أوكرانيا بمدافع تعود إلى الحرب العالمية الثانية

شفق نيوز- بروكسل

أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الحلفاء الغربيين يزودون القوات الأوكرانية بأسلحة مدفعية قديمة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لمصادر وكالة "نوفوستي" فإن "دول الناتو تعمل على التخلص من مخزونها من الأسلحة القديمة من خلال تسليمها لأوكرانيا".

وأشارت ذات المصادر إلى أن "اللواء الميكانيكي المستقل 42 للقوات الأوكرانية استلم مدافع هاوتزر أمريكية عيار 155 ملم من نوع M114A1، والتي تم اعتمادها في الخدمة العسكرية عام 1942".

وأكدت أن "استخدام هذه الأسلحة في الوقت الحاضر يعد غير فعال، نظرا لانخفاض الخصائص التقنية للمدافع القديمة مقارنة بالأسلحة الحديثة".

وأضاف أحد المصادر: "وبالتالي، ومن خلال تخلص الناتو من هذه الأسلحة، تتخلص الدول الأوروبية من أسلحتها القديمة".

يذكر أن روسيا حذرت مرارا من أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية وتجر دول الناتو بشكل مباشرة إلى الصراع وتشكل "لعبا بالنار".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنات تحتوي أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا، فيما أكد الكرملين أن ضخ الغرب للأسلحة في أوكرانيا لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.