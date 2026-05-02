الناتو يرد على قرار ترمب: سنعمل لجعل أوروبا أقوى

شفق نيوز- بروكسل

أكدت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي "الناتو" أليسون هارت، اليوم السبت، أن الحلف يتواصل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل القرار الأميركي المتعلق بخفضها المخطط للقوات الأميركية في ألمانيا.

وكتبت هارت على منصة ⁠إكس: "نعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع القوات في ألمانيا. ويؤكد هذا التعديل على ضرورة أن تواصل أوروبا الاستثمار بشكل أكبر في الدفاع وأن تتحمل حصة أكبر من المسؤولية ‌عن ⁠أمننا المشترك - وهو ما نشهد فيه بالفعل تقدما منذ أن اتفق الحلفاء على استثمار خمسة بالمئة ⁠من الناتج المحلي الإجمالي في قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في ⁠لاهاي العام الماضي".

وأضافت "لا نزال واثقين من قدرتنا على توفير الردع ⁠والدفاع مع استمرار هذا التحول نحو أوروبا أقوى في حلف أقوى".

من جانبه قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، ​ردا على الإعلان عن خطط لسحب ‌خمسة آلاف جندي أميركي من ألمانيا إن على الأوروبيين الاضطلاع بدور أكبر فيما يتعلق ​بأمنهم.

وقال بيستوريوس إن "ألمانيا تسير على الطريق ​الصحيح" في هذا الصدد، مشيرا إلى تعزيز قواتها المسلحة (البوندسفير) ⁠وزيادة وتسريع شراء المعدات العسكرية إلى ​جانب تعزيز البنية التحتية.

وكانت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، أن الولايات المتحدة قررت سحب 5000 جندي من ألمانيا، في "توبيخ" أميركي، على ما يبدو، للحليف الوثيق في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتأتي الخطوة الأميركية، التي أعقبت هجوماً وسجالاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، في الأيام الأخيرة، وسط اتساع الخلاف بين ترمب وأوروبا بشأن حرب إيران.

وكان ترمب قد هدد، في وقت سابق هذا الأسبوع، بخفض عدد القوات بعد سجال مع المستشار الألماني ميرتس، الذي قال، يوم الاثنين، إن الإيرانيين يذلون أميركا في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

وقال شون بارنيل، كبير المتحدثين باسم وزارة الحرب الأميركية إن انسحاب القوات سيكتمل خلال فترة تتراوح بين 6 - 12 شهراً المقبلة.