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الناتو يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويؤكد دعمه للعراق في مكافحة الإرهاب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-07T13:26:48+0000
الناتو يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويؤكد دعمه للعراق في مكافحة الإرهاب

شفق نيوز / أدان حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، يوم الأحد، الهجوم الذي تعرض له مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بطائرات مسيرة مفخخة.

وذكر الناتو في بيان مقتضب، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "ما تعرض له رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عملية مدانة ومستنكرة"، مؤكداً في الوقت نفسه وقوف الحلف إلى جانب أجهزة الدفاع والأمن العراقية "في مكافحة الإرهاب".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر يوم الأحد، عن تعرضه إلى محاولة اغتيال فاشلة، فيما أوضحت السلطات الأمنية أن المحاولة نفذت عبر ثلاث طائرات مسيرة تم اسقاط اثنتين منها.

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