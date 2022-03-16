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"الناتو" يدفع بمئات الآلاف من قواته نحو حدود أوكرانيا ويرفع حالة التأهب

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-16T18:49:40+0000
"الناتو" يدفع بمئات الآلاف من قواته نحو حدود أوكرانيا ويرفع حالة التأهب

شفق نيوز/ أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، يوم الأربعاء، أن وزراء الدفاع في دول الحلف من القادة العسكريين وضع خطط لتعزيز الجناح الشرقي للتكتل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي "على الأرض، يجب أن يتضمن وضعنا الجديد عددا أكبر بكثير من القوات في الجزء الشرقي للتحالف، في درجة أعلى من التأهب مع المزيد من المعدات والإمدادات المتمركزة مسبقا".

وأضاف أن "مئات الآلاف من قوات الناتو في حالة تأهب"، مشيرا إلى أن "الحلفاء موحدون في عدم نشر قوات على الأرض أو الأجواء الأوكرانية".

وشدد ستولتنبرغ أن "على بوتين أن يسحب قواته الآن وينخرط في الدبلوماسية بصدق"، مؤكدا ان الناتو "يرحب بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ويدعمها".

ويعقد حلف شمال الأطلسي قمة استثنائية، في 24 آذار/ مارس الجاري في بروكسل ستركز على عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا وتعزيز نظام ردع الناتو ودفاعاته.

ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي بإلحاح الغربيين بمنع الطائرات الروسية من دخول المجال الجوي الأوكراني، لكن حلف شمال الأطلسي رفض حتى الآن فرض منطقة حظر جوي خشية أن يتسبب ذلك بتصعيد عسكري.

ورفضت الولايات المتحدة ومسؤولو حلف شمال الأطلسي بوضوح فكرة فرض منطقة حظر جوي باعتبار ان ذلك سيعد عملا حربيا من جانبهم.

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