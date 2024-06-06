"الناتو" يحسم الجدل: لا خطط  للانتشار في أوكرانيا

شفق نيوز/ قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، يوم الخميس، إنه يتعين على الحلفاء في الغرب ضمان عدم تكرار حدوث فجوات في الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "لا خطط لحلف شمال الأطلسي لنشر قوات في أوكرانيا".

وذكر ستولتنبرغ، خلال زيارة إلى فنلندا، أن أوكرانيا بحاجة إلى أن يكون لدى الدول الأعضاء في الحلف القدرة على "التنبؤ والمساءلة"، فيما يتعلق بالدعم العسكري.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، "شهدنا على مدى الأشهر الماضية بعض الفجوات وبعض التأخير في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا"، موضحا أنه "لا بدَّ من التأكد من أن ذلك لن يتكرر".

وعن خطط الحلف لنشر قوات في أوكرانيا، نفى ستولتنبرغ أن تكون للناتو أي "خطط لنشر قوات في أوكرانيا، التي زوّدها العديد من أعضاء الحلف بأسلحة عقب الحرب الروسية"، بحسب "فرانس برس".

وتأتي التصريحات العسكرية الأوروبية، في أعقاب تهديدات روسية وجهها الرئيس فلاديمير بوتين للدول التي قد تقرر إرسال جنودها إلى أوكرانيا أو السماح باستخدام أسلحتها في استهداف الأراضي الروسية.