"الناتو" يحذر الأطراف المعادية لإسرائيل من التدخل لصالح الفلسطينيين

شفق نيوز/ حذر حلف شمال الأطلسي "ناتو"، يوم الخميس، إيران وحزب الله اللبناني وأي أطراف أخرى معادية لإسرائيل، من التدخل إلى صالح الفلسطينيين.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الدفاع في دول الحلف ببروكسل "مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الآن، هناك احتمال أن تحاول الدول أو المنظمات المعادية لإسرائيل استغلال الوضع، وهذا يشمل منظمات مثل حزب الله ودول مثل إيران. والرسالة هي أنه لا ينبغي لهم أن يحاولوا استغلال الوضع".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة نشرت قوات إضافية في الشرق الأوسط "لمنع المزيد من التصعيد".

وأضاف أن عدداً من دول الناتو أعلنت عزمها على تقديم المساعدة لإسرائيل، دون الكشف عن تفاصيل هذه المساعدة، مشيراً إلى أن الحلف "ليس طرفاً" في هذا الصراع.

وفي وقت سابق قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إن تعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط ضروري لمنع الدول "المعادية لإسرائيل" من محاولة استغلال الوضع.

بدوره دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، إيران إلى التصرف بحذر في ظل التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.