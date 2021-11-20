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الناتو يبعث رسالة تحذير إلى روسيا جراء التحشيد العسكري على الحدود مع أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-20T05:30:28+0000
الناتو يبعث رسالة تحذير إلى روسيا جراء التحشيد العسكري على الحدود مع أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، إن التحالف يراقب من كثب أي انتشار غير معتاد للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، محذرا من أن قوات مشابهة استخدمت من موسكو في الماضي للتدخل في دول مجاورة.

وأضاف ستولتنبرغ، خلال حديثه في منتدى للدفاع في برلين، أن الناتو شهد حشدا عسكريا كبيرا من روسيا بالقرب من حدودها مع أوكرانيا مؤخرا.

وقال: "نراقب من كثب الآن التطوران على الحدود. هذا مهم بالنسبة للناتو ولدينا القدرة، لدينا الإمكانيات لجمع المعلومات ومراقبة الوضع من كثب وفهم ما يحدث هناك."

وتابع ستولتنبرغ أن التحالف أوضح لروسيا: "أننا نرى حشدها العسكري الكبير".

واستكمل الأمين العام للناتو قائلا: "نرى تركيزا غير معتاد للقوات ونعلم أنهم استخدموا هذا النوع من القوات من قبل للتدخل فعلا وغزو دول أخرى جورجيا وأوكرانيا".

وقدمت موسكو دعما عسكريا لانفصاليين في إقليم جنوب أوسيتيا المنشق في جورجيا عام 2008.

وضمت روسيا أيضا القرم من أوكرانيا عام 2014 ودعمت تمردا انفصاليا انشق العام الماضي في شرق أوكرانيا ومازال يسيطر على المنطقة هناك.

وقال ستولتنبرغ كذلك: "ندعو روسيا إلى أن تتحلى بالشفافية وتمنع التصعيد وتساعد في تقليل التوترات على الحدود مع أوكرانيا".

وأشار الأمين العام للناتو أيضا إلى التحديات التي تمثلها الصين بسبب زيادة نفوذها وقدراتها الاقتصادية والعسكرية.

وقال: "هدف الصين هو أن تكون لديها القدرات العسكرية الأكثر قوة وتطورا خلال عقود قليلة. ويستثمرون، ما يفعلونه الآن في مجال الطاقة النووية كبير فعلا. إنهم يبنون العديد من الصوامع الجديدة للصواريخ، ويستثمرون في تكنولوجيات شديدة التطور".

وأضاف: "نراهم في إفريقيا. نراهم في القارة القطبية. نراهم يحاولون السيطرة على البنية التحتية المهمة. إنهم يقتربون منا: في الفضاء والفضاء الإلكتروني".

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