الناتو يبدأ بسحب قواته من أفغانستان

شفق نيوز / أفادت وكالة فرانس برس، يوم الخميس، بأن حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، شرع في سحب قواته بشكل منسق ومدروس من أفغانستان.

ونقلت الوكالة الفرنسية، عن مسؤول في الحلف قوله إن "الانسحاب قد بدأ، ستكون عملية منظمة ومنسّقة ومدروسة، وستكون سلامة الجنود أولوية قصوى في كل خطوة من العملية، ونتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة طاقمنا".

وكان قائد القوات الأميركية وحلف الشمال الأطلسي "ناتو" (NATO) في أفغانستان، الجنرال أوستن سكوت ميلر، قد أكد الأحد الماضي، "على الرغم من أن موعد الانسحاب الرسمي سيكون في الأول من آيار المقبل، فإن عملية الانسحاب بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات محلية".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في منتصف نيسان الحالي، أن جميع القوات الأميركية ستخرج من البلاد بحلول 11 أيلول، في حين أعلن الناتو أيضا أنه سيسحب قواته الباقية.