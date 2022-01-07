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الناتو: أوروبا قد تشهد نزاعاً عسكرياً حول أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-07T17:10:10+0000
الناتو: أوروبا قد تشهد نزاعاً عسكرياً حول أوكرانيا

شفق نيوز/ اعتبر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ أن أوروبا قد تشهد نزاعا عسكريا جديدا حول أوكرانيا ما يجعل الحوار ضروريا مع روسيا، وأكد استعداد الحلف للاطلاع على مباعث قلق موسكو الأمنية.

وقال ستولتنبرغ في ختام اجتماع عبر الفيديو مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف إن "التعزيزات العسكرية لروسيا لم تتوقف وإنما تتواصل في محيط أوكرانيا وتترافق مع خطاب يتضمن تهديدا من جانب موسكو في حال لم يتم قبول مقترحاتها.

وأضاف: "هذا يمثل رسالة إلينا حول وجود خطر حقيقي لاندلاع نزاع مسلح جديد في أوروبا... التصرفات العدائية الروسية تقوض بشكل خطير النظام الأمني في أوروبا".

وأكد ستولتنبيرغ مع ذلك استعداد الحلف للاطلاع على مباعث القلق الأمنية لروسيا مع أن تستمع هي من جانبها إلى مواقف الناتو. وأشار إلى أن المشاركين في مشاورات اليوم أكدوا وحدة المواقف حول القضايا الأمنية والدفاعية قبيل اجتماع مجلس روسيا الناتو يوم 12 يناير في بروكسل، مبينا أنه تم التشديد على عدم التنازل فيما يخص قضية انضمام الدول إلى صفوف الحلف.

وقال ستولتنبيرغ: "إننا مهتمون بحوار جوهري ومثمر مع روسيا، لكن كلامنا النهائي يتمثل في أن الناتو لن يقدم تنازلات حول القضايا الأمنية المحورية بما في ذلك حق الدول في اختيار مصيرها".  

ولفت في هذا السياق إلى أن الناتو سيخوض مفاوضات مع روسيا متشاورا في الوقت ذاته مع كل من أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا.

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