"الناتو": أوروبا تعاني أوقاتاً عصيبة بسبب حرب أوكرانيا

شفق نيوز/ أقرّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، يوم الأحد، بأن الدعم العسكري والمالي الغربي لكييف يكلف مجتمعاتهم غالياً، لكن هذا الدعم مطلوب.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاغ "، إن "ارتفاع فواتير الغذاء والكهرباء يعني أوقاتا عصيبة للعديد من الأسر في أوروبا".

ومع ذلك على الدول الأوروبية على الرغم من هذا الثمن أن تستمر في تزويد كييف بالإمدادات العسكرية لأن أفضل طريقة للحفاظ على السلام هي دعم أوكرانيا.

وأشار الأمين العام لحلف الناتو بشكل خاص إلى المساعدة من ألمانيا، التي تزود البلاد بأنظمة الدفاع الجوي ومدافع الهاوتزر، مشدداً على أن "أسلحة ألمانيا تنقذ الأرواح".

وصرح ستولتنبرغ، يوم أمس السبت، بأن بعض حلفاء الناتو حافظوا على طاقتهم الإنتاجية وتمكنوا من زيادة إنتاج الأجزاء والذخيرة على الطراز السوفيتي لأوكرانيا، التي ما يزال لديها الكثير من مدفعية الحقبة السوفيتية.

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي، أمس الأول الجمعة: "لقد زاد إنتاج الذخيرة وتمكن أعضاء الناتو جزئيًا من زيادة إنتاج المعدات والذخيرة من الحقبة السوفيتية، وهو أمر ملح وضروري للغاية، حيث لا يزال لدى أوكرانيا الكثير من المدفعية من الحقبة السوفيتية. إنهم بحاجة إلى ذخيرة وقطع الغيار. احتفظ العديد من حلفائنا بالقوة الإنتاجية".