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الناتو: الصراع في أوكرانيا قد يستمر لسنوات

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-19T04:38:59+0000
الناتو: الصراع في أوكرانيا قد يستمر لسنوات

افترض الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن توريد الأسلحة الحديثة من شأنه أن يساعد القوات الأوكرانية في الاستيلاء على دونباس، ولم يستبعد استمرار الصراع "لسنوات".

وقال ستولتنبرغ، لصحيفة Bild am Sonntag الألمانية: "مع وجود أسلحة أكثر حداثة، يزداد احتمال" أن تصبح أوكرانيا قادرة على إخراج القوات الروسية من دونباس.

وأضاف أمين عام الناتو: "وسيواصل الناتو دعم أوكرانيا في دفاعها عن النفس، لكن (الحلف) لا يعتبر جزءا من النزاع".

ومجددا شدد ستولتنبرغ، على أن الحلف لن يرسل أفراده العسكريين إلى أوكرانيا.

وقال الأمين العام إنه لا يوجد أحد يعرف إلى متى سيستمر الصراع في أوكرانيا، لكن يجب أن يكون المرء مستعدا لحقيقة أنه يمكن أن يستمر لسنوات.

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