المؤبد بحق متطرف شارك في حرق الطيار الأردني الكساسبة

شفق نيوز– ستوكهولم

أصدرت محكمة ستوكهولم في السويد، اليوم الخميس، حكماً بالسجن مدى الحياة على المواطن السويدي المتطرف أسامة كريم، بعد إدانته بالمشاركة في عملية قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً على يد تنظيم داعش في سوريا.

وقالت القاضية آنا ليلينبرغ غوليسيو، في بيان صادر عن المحكمة، إن "المتهم كان موجوداً في مكان الإعدام وهو يرتدي زياً عسكرياً ومسلح، ووافق على تصويره خلال العملية، وساهم بشكل حاسم في مقتل الضحية، ويُعد مشاركاً في تنفيذ الجريمة".

ويبلغ كريم من العمر 32 عاماً، ووجهت له اتهامات بارتكاب "جرائم حرب وجرائم إرهابية خطيرة" في سوريا، وفق ما أفادت السلطات السويدية.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى 24 كانون الأول/ديسمبر 2014، عندما أُسقطت طائرة من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الأردني قرب مدينة الرقة السورية، حيث أُسر الطيار الكساسبة في اليوم نفسه.

وفي 3 شباط/فبراير 2015، نشر تنظيم داعش مقطع فيديو يوثّق عملية الإعدام، ظهر فيه الكساسبة مرتدياً بدلة برتقالية داخل قفص حديدي، قبل أن يُضرم أحد المسلحين النار فيه، ما أدى إلى مقتله حرقاً.

وأشارت التحقيقات إلى أن أسامة كريم سافر إلى سوريا في أيلول/سبتمبر 2014 للانضمام إلى تنظيم داعش، وكان من بين المسلحين الثلاثة عشر الذين ظهروا في الفيديو الوحشي.

يُذكر أن كريم أُدين سابقاً في كل من فرنسا وبلجيكا لمشاركته في الهجمات الدامية التي شنها تنظيم داعش في بروكسل وباريس.