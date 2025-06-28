المئات يتظاهرون في تايلاند للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء

شفق نيوز - بانكوك

خرج مئات المواطنين في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم السبت، في تظاهرة للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء باتونغتارن شيناواترا.

يأتي ذلك مع استمرار الاضطرابات السياسية التي بدأت بسبب تسريب اتصال هاتفي لها مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين.

وتواجه باتونغتارن استياء متزايدا بشأن تعاملها مع النزاع الحدودي الأخير مع كمبوديا والذي تضمن مواجهة مسلحة في 28 مايو. وقد قتل جندي كمبودي واحد في منطقة صغيرة نسبيا متنازع عليها. وتسببت المواجهة في سلسلة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى إقالتها.

وكان العديد من الشخصيات الرائدة في الاحتجاجات من الوجوه المألوفة الذين كانوا أعضاء في مجموعة معروفة باسم "القمصان الصفراء"، والتي يشير لون ملابسهم إلى الولاء للسلطة الملكية التايلاندية، والذين كانوا أعداء لوالد باتونغتارن، رئيس الوزراء الأسبق ثاكسين شيناواترا.

وتحولت مسيراتهم في بعض الأحيان إلى أعمال عنف وأدت إلى حدوث انقلابين عسكريين في عامي 2006 و 2014، واللذين أطاحا بالحكومتين المنتخبتين لتاكسين وعمة باتونجتارن رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا.

وتركز الغضب بسبب الاتصال الهاتفي في معظمه حول إبلاغ باتونغتارن لهون سين، رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي الحالي وصديق والدها منذ فترة طويلة، بعدم الاستماع إلى "خصم" في تايلاند. ويعتقد أن هذا يشير إلى قائد الجيش التايلاندي الإقليمي المسؤول عن المنطقة التي وقعت فيها المواجهة، والذي انتقد علنا كمبوديا بسبب النزاع الحدودي.