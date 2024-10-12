المونيتور: تركيا والعمال الكوردستاني يستأنفان عملية السلام

شفق نيوز/ افادت مجلة المونيتور الامريكية، اليوم السبت، بأن الدولة التركية تجري مفاوضات مع زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون عبدالله أوجلان لاستئناف عملية السلام.

وجاء في تقرير جديد للمجلة الالكترونية الامريكية، اطلعت عليه شفق نيوز، ان الدولة التركية سمحت لاوجلان لإجراء حوار مع المجلس القيادي لحزب العمال الكوردستاني في قنديل من أجل استئناف عملية السلام، مشيرا إلى أن أوجلان طالب المجلس بنزع سلاح حزب العمال الكوردستاني.

ووفقا لتقرير المجلة؛ أنه بعد مرور 10 أعوام على آخر المساعي للتوصل للسلام بين الدولة التركية والعمال الكوردستاني في عام 2015، فإن تركيا وفي ظل تطورات الصراع في الشرق الاوسط وتأثيراتها على البلاد، تشعر بالقلق وهي تسعى لإنهاء الحرب والخلاف مع العمال الكوردستاني، حسب وصف التقرير.

وعلى الرغم من أن المجلة فسرت المصافحة التي جرت بين رئيس حزب الحركة القومية (باللغة التركية: Milliyetçi Hareket Partisi، MHP) دولت باخجلي مع النائب عن حزب المساواة والديمقراطية الشعبية DEM PARTY بانها اشارة الى المصالحة، الا ان عددا من القادة الكورد ومن بينهم احمد ترك ينظرون بعين الريبة والشك لهذه المسألة ويرون انها مسألة تكتيكية لحل سياسي من قبل السلطات الحالية في تركيا ويقول: اذا كانوا يبحثون عن حل القضية فيتوجب عليهم البدء بمسألة الحقوق والهوية الخاصة بالكورد في تركيا.