الموت يلاحق 22 مدنياً.. فروا من المتمردين فكان الماء بانتظارهم في الكونغو

شفق نيوز/ لقي 22 شخصًا على الأقل مصرعهم، يوم الأحد، إثر انقلاب قارب كان ينقل مدنيين فارين من المتمردين في مقاطعة شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قاربا انقلب في بحيرة إدوارد بمقاطعة شمال كيفو التي تشهد اشتباكات متواصلة بين المتمردين وقوات الأمن.

وأسفر الحادث، وفقًا للمعطيات الأولية، عن مصرع 22 شخصًا، بينما تم إنقاذ 8 آخرين.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية في المنطقة عقب الحادث الذي يُعتقد أنه قد يكون ناجمًا عن زيادة حمولة القارب، بحسب المصدر نفسه.

وفي ظل تصاعد الاشتباكات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأسابيع الأخيرة، اضطر آلاف المدنيين إلى اختيار طرق خطرة للوصول إلى مناطق آمنة.

ومنذ بداية العام الجاري، نزح أكثر من 400 ألف شخص بسبب الاشتباكات العنيفة المستمرة بين حركة "23 مارس" المتمردة وقوات الأمن شرق البلاد.

و"23 مارس" تعرف أيضا باسم جيش الكونغو الثوري، وتأسست بعد انهيار اتفاق السلام الموقع في 23 مارس/ آذار 2009، ومعظم أفرادها من قبيلة التوتسي التي ينتمي إليها الرئيس الرواندي بول كاغامي.

ورواندا متهمة من الأمم المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية بدعم حركة "23 مارس"، غير أنها تنفي هذه الاتهامات.