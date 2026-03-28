"المُهرّب أمر بإلقاء جثثهم في البحر".. مصرع 22 مهاجراً قبالة اليونان

أفاد خفر السواحل اليوناني بمصرع 22 مهاجراً بعد بقائهم ستة أيام عالقين في قاربهم المطاطي في البحر الأبيض المتوسط، عقب انطلاقهم من ليبيا.

وأشار خفر السواحل في بيان إلى إنقاذ 26 شخصاً لم تُحدد جنسياتهم، بينهم امرأة وقاصر، بواسطة قارب تابع للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) قبالة جزيرة كريت اليونانية.

كما نُقل اثنان من الناجين إلى مستشفى هيراكليون، عاصمة جزيرة كريت.

واستناداً إلى أقوال الناجين، أوضح خفر السواحل أن القارب غادر منطقة طبرق في شرق ليبيا في 21 آذار/مارس الجاري، متجهاً إلى اليونان، التي تُعد بوابة للعديد من المهاجرين الساعين للجوء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الركاب فقدوا خلال الرحلة اتجاههم، وبقوا في البحر ستة أيام من دون ماء أو طعام.

ولفت إلى أن 22 شخصاً لقوا حتفهم، فيما أُلقيت جثثهم في البحر بناءً على أوامر أحد المهربين.

ويُذكر أن السلطات أوقفت شابين من جنوب السودان، عمرهما 19 و22 عاماً، للاشتباه في كونهما مهربين.