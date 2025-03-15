"المنذر" وصل مداره.. إطلاق أول قمر صناعي بحريني إلى الفضاء

شفق نيوز/ أطلقت البحرين، اليوم السبت، قمر "المنذر" الصناعي الذي تم تصميمه وتصنيعه بالكامل في البحرين وبخبرات بحرينية.

ووصل القمر بنجاح إلى مداره الفضائي محمولا على متن الصاروخ "Falcon 9" الذي انطلق في رحلته الفضائية ضمن مهمة " SpaceX 13-Transporter" من قاعدة فاندنبرغ للقوات الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويعتبر "المنذر" إنجازا وطنيا بارزا، حيث يهدف إلى توطين تقنيات الأقمار الصناعية وتعزيز القدرات البحرينية في مجال الفضاء.

كما يتميز باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الفضائية مباشرة على متن القمر، مما يجعله الأول من نوعه في المنطقة بهذه المواصفات.

وقد خضع القمر الصناعي لسلسلة من الاختبارات الصارمة في مرافق محلية وإقليمية ودولية، لضمان جاهزيته لتحمل ظروف الفضاء وأداء مهامه بكفاءة.

جدير بالذكر أن مرحلة التشغيل الأولي واختبار الأنظمة الفضائية في المدار هي مرحلة دقيقة تتضمن بدء إرسال الإشارات الحيوية التي تؤكد عمل الأنظمة الداخلية للقمر الصناعي، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من الاختبارات للأنظمة الفرعية والتأكد من كفاءة الاتصال ومعالجة البيانات ودقة عملية التحكم وتحديد الاتجاه، وذلك لضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة قبل الانتقال الكلي إلى عمليات التشغيل الطبيعية التي تشمل التقاط الصور الفضائية وإرسالها إلى المحطة الأرضية واختبار الحمولات الفرعية المتكونة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الفضائي.