المملكة المتحدة "مخترقة": 21 ألف مهاجر دخلوا دون علم السلطات عبر شاحنات وعبّارات في 2022

شفق نيوز/ كشفت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الداخلية البريطانية، اليوم السبت، أن ما يقدر بنحو 21 ألف مهاجر دخلوا المملكة المتحدة دون علم السلطات العام الماضي، وذلك بشكل غير قانوني عبر طرق أكثر تقليدية من خلال مؤخرة الشاحنات والمركبات الأخرى، والاختباء في العبارات، أو عبر نفق المانش.

وتُظهر الأرقام التي حصلت عليها صحيفة The Times البريطانية، من مصدر في وزارة الداخلية أن 30 ألف شخص ممن تقدموا بطلبات لجوء العام الماضي ذكروا في طلبهم أنهم دخلوا المملكة المتحدة عبر طرق ليس من ضمنها القوارب.

كما وصل 54,563 مهاجراً المملكة المتحدة عام 2022، دون وثائق في قوارب، أو في المطارات أو الموانئ، أو أمسكت بهم السلطات في أماكن أخرى في المملكة المتحدة بعد 72 ساعة من وصولهم.

وتُظهر البيانات الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية أن السلطات رصدت قرابة 9000 مهاجر غير شرعي، حاولوا دخول المملكة المتحدة دون وثائق كافية في المطارات والموانئ وأماكن أخرى في المملكة المتحدة.

ودخل حوالي 21 ألف شخص البلاد دون أن تكتشفهم السلطات، وقدموا طلبات لجوء، وفقاً لمصدر وزارة الداخلية. ورغم أن البعض ربما دخلوا المملكة المتحدة سراً قبل عام 2022، وجدت الأبحاث أن الغالبية العظمى من طالبي اللجوء الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني يقدمون طلباتهم في ظرف أسابيع من وصولهم.

إلى ذلك، قال مصدر منفصل إن عدد الوافدين السريين الذين لم تكتشفهم السلطات يثير تساؤلات حول تركيز رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على القوارب، لأنه يظهر حجم المهاجرين الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني عبر طرق أكثر تقليدية. وكان تعهد رئيس الوزراء البريطاني "بوقف القوارب" أحد أولوياته الخمس الأولى.

أمن الحدود في الموانئ

والكشف عن دخول آلاف المهاجرين إلى بريطانيا دون علم السلطات له أن يثير تساؤلات أيضاً عن أمن الحدود في الموانئ. ففي الخريف الماضي، أعرب العاملون في مجال الشحن عن مخاوفهم إزاء بيانات وزارة الداخلية الرسمية التي تُظهر انخفاضاً في عدد المهاجرين المتخفين، الذين تمسك بهم السلطات وهم يحاولون دخول المملكة المتحدة.

وتسود المخاوف أيضاً إزاء قوة عمليات التفتيش على الحدود في الموانئ. فمطلع هذا العام، رفعت وزارة الداخلية الغرامة المفروضة على أصحاب الشاحنات والحافلات، إذا عُثر على مسافرين متخفين يحاولون دخول المملكة المتحدة داخلها. فاعتباراً من فبراير/شباط، ارتفعت الغرامة إلى 10 آلاف جنيه إسترليني لكل مهاجر بعد أن كانت 2000 جنيه إسترليني في السابق.

وتُظهر الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية تقديم ما مجموعه 89,398 طلب لجوء العام الماضي. و41,188 من هذه الطلبات قدمها مهاجرون عبروا بحر المانش في قوارب صغيرة، و30 ألفاً من مهاجرين دخلوا المملكة المتحدة سراً عبر طرق أخرى، و18 ألفاً من الذين أقاموا في المملكة المتحدة لبعض الوقت، مثل الرعايا الأجانب الحاصلين على تأشيرات دراسة أو عمل، والذين تجاوزوا مدة إقامتهم وتقدموا بطلبات لجوء حتى لا يعودوا إلى بلادهم.

الدخول دون وثائق

أظهرت بيانات منفصلة من وزارة الداخلية أن 5042 شخصاً حاولوا دخول المملكة المتحدة دون وثائق كافية من المطارات، و310 من موانئ المملكة المتحدة و3456 من أماكن أخرى في المملكة المتحدة.

وأشارت وزارة الداخلية في كشف بياناتها الدوري إلى أنه من المستحيل معرفة العدد الإجمالي للداخلين إلى المملكة المتحدة سراً، لأن البعض "سيظل غير مكتشف أو سيُكتشف بعد مرور بعض الوقت على وصوله".

وأضافت: "فضلاً عن ذلك، قد يدخل مهاجرون آخرون بشكل غير نظامي لكنهم يحصلون على وضع "نظامي"، بعد تقديم طلب لجوء مثلاً".