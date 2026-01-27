المملكة المتحدة تخفف قيود السفر إلى العراق وترحب بالتطور الأمني "الإيجابي"

شفق نيوز- لندن

أعلنت سفارة جمهورية العراق لدى المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء، أن بريطانيا خففت قيود السفر إلى وسط وجنوب العراق وأجزاء من إقليم كوردستان وذلك للتحسن الملحوظ في الأمن والاستقرار السياسي.

وذكرت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) حدثت نصائح السفر إلى العراق بتاريخ 26 كانون الثاني/ يناير 2026 والذي يعكس تحسن الوضع الأمني والسياسي في البلاد".

وأوضحت أنه "بموجب هذا التحديث، قامت المملكة المتحدة بتخفيف قيود السفر إلى وسط وجنوب العراق وأجزاء من إقليم كوردستان"، مشيرة إلى أن "التحسن الملحوظ في الأمن والاستقرار السياسي يجعل بعض المناطق أكثر أماناً للسفر، والتبادل التجاري، والزيارات الرسمية".

وأشار البيان إلى أن "سفارة جمهورية العراق في الوقت الذي ترحب بهذا التطور الإيجابي، فإنها تؤكد مواصلة جهود الحكومة العراقية في تعزيز الاستقرار والإمكانيات التنموية للبلد. اذ تعكس هذه الخطوة الثقة الدولية في التقدم الذي أحرزه العراق في السنوات الأخيرة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية".