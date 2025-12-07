الملياردير ماسك يدعو لتفكيك الاتحاد الأوروبي من أجل "الحرية"

شفق نيوز- واشنطن

كتب الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الأحد، تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" المملوك له، دعا خلالها إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي وتفكيكه من أجل حرية الشعوب.

وقال ماسك في تدوينته التي جمعت أكثر من 22 مليون مشاهدة "ينبغي إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول الفردية، حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل".

وتأتي تدوينة ماسك بعد يوم واحد من إعلان المفوضية الأوروبية فرض غرامة قدرها 120 مليون يورو على شركة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد الشفافية الرقمية للاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تُفاقم التوترات مع الحكومة الأميركية.

وقالت بروكسل (الجمعة الماضي) إن انتهاكات منصة التواصل الاجتماعي شملت خرق لوائحها المتعلقة بالشفافية، وعدم توفير وصول كافٍ للبيانات، والتصميم المُضلّل لعلاماتها الزرقاء للحسابات الموثقة. وتُعد هذه الغرامة أول عقوبة بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد، وهو مجموعة من القواعد تُمكّن اللاعبين الكبار عبر الإنترنت من مراقبة منصاتهم بشكل أكثر صرامة.

وكانت العقوبة المفروضة على "إكس" أقل من المتوقع، حيث يُمكن للاتحاد الأوروبي فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية للمجموعة على مستوى العالم.

وبينما توقع المحللون أن ترتفع إيرادات "إكس" إلى حوالي 2.3 مليار دولار هذا العام، قال مسؤول في المفوضية إنها أخذت في الاعتبار أيضًا ماسك نفسه، وهي خطوة كان من شأنها أن تزيد العقوبة المحتملة بشكل كبير، وفق فايننشال تايمز.

وعلق حساب باسم (𝘊𝘰𝘳𝘳𝘪𝘯𝘦) على تدوينة ماسك قائلاً: إذا كان إلغاء سلطة الاتحاد الأوروبي "حرية"، فمن المؤكد أن على الولايات المتحدة أيضًا أن تحل نفسها، وتعيد السيادة لكل ولاية، وتترك سكان تكساس يتحدثون باسم تكساس، وسكان كاليفورنيا يتحدثون باسم كاليفورنيا، وتمنع واشنطن من حكم 330 مليون نسمة كإمبراطورية واحدة".

وأضاف الحساب: تريدون تفكيك الاتحاد الأوروبي من أجل "الديمقراطية"، لكن اتحادًا قاريًا تحت عاصمة واحدة يبدو بديهيًا تمامًا عندما تكون العاصمة ملككم، أن الحرية ليست لامركزية فقط عند تطبيقها على الآخرين، وإذا كان التشرذم فضيلة، فقودوا بالقدوة، وفككوا أميركا أولًا.